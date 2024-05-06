В Сумской области взрывы повредили энергетические объекты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На севере Украины в Сумской области взрывами были повреждены энергетические объекты, сообщила военная администрация региона. Власти проинформировали об авиационном ударе. ВС Украины заявили о приближении нескольких беспилотников.

Ведутся восстановительные работы. Последствия атаки уточняются, — уточнили в Сумах.

О перебоях с электроснабжением в части районов Харькова на востоке Украины, написало украинское издание «Общественное. Новости». Местные паблики отмечают, что, возможно, произошло попадание в очередную подстанцию. В настоящее время в Сумской и Харьковской областях звучит воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что после взрыва в Сумах свет и вода пропали в ряде районов города, также фиксировались перебои с электроснабжением еще в трех городах Сумской области — Ахтырке, Белополье и Лебедине.

До этого в Никополе Днепропетровской области Украины было повреждено административное здание, заявлял глава областного совета Николай Лукашук. Это произошло в результате взрыва, пояснил он. При этом чиновник не стал уточнять, о каком конкретно объекте идет речь. Другие подробности не приводятся.

На территории Одессы 1 мая раздалась серия взрывов. После этого в городе начался пожар. Местные власти информацию об инциденте не комментировали.