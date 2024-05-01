Серия взрывов произошла в Одессе

Фото: ГСЧС Украины

На территории Одессы раздалась серия взрывов, сообщило украинское издание «Страна.ua». После этого в городе начался пожар. Местные власти информацию об инциденте не комментировали.

В Одессе пожар, — говорится в сообщении.

До этого в Днепропетровске раздались взрывы. Украинские СМИ уточнили, что это произошло на фоне объявления воздушной тревоги на всей территории страны. Мэр города сообщил, что взрывы прогремели в центре. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, первыми в красную зону вошли Сумская и Харьковская области. Предупреждение об угрозе с воздуха заработало в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировградской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Кроме того, местные СМИ сообщали о взрывах на территории Киевской области. В правительстве Украины не комментировали информацию. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в регионе были слышны сирены воздушной тревоги.

Также два портовых терминала, которые специализируются на перевалке агропродукции, были поражены в порту близ Одессы. Один из них принадлежал сингапурской компании «Дельта Вилмар». При этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказывал, что по инфраструктуре порта в районе Одессы нанесли удар. По его словам, на данном участке оцеплены дороги, проезд разрешен только каретам скорой помощи.