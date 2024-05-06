В трех городах Сумской области Украины отключился свет после взрыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перебои со светом после сообщений о взрыве в Сумах возникли в нескольких городах региона, проинформировало «Общественное. Новости». По данным издания, электроснабжение частично отсутствует в Ахтырке, Белополье и Лебедине.

Официальных комментариев пока не было. Помимо этого, СМИ писали, что в некоторых районах в Сумах зафиксированы перебои с водоснабжением. Местные паблики утверждают, что в Сумском районе были замечены два дрона, и столько же в Конотопском. В настоящее время в Сумской, Николаевской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее в Никополе Днепропетровской области Украины было повреждено административное здание, заявлял глава областного совета Николай Лукашук. Это произошло в результате взрыва, пояснил он. При этом чиновник не стал уточнять, о каком конкретно объекте идет речь. Другие подробности не приводятся.

На территории Одессы 1 мая раздалась серия взрывов. После этого в городе начался пожар. Местные власти информацию об инциденте не комментировали.

В тот же день получили повреждения два инфраструктурных объекта в Никопольском районе Днепропетровской области на юго-востоке Украины, информировал глава администрации региона Сергей Лысак. По его словам, разрушения были нанесены серьезные.