На юго-востоке Украины повреждены два объекта инфраструктуры Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

Фото: ДСНС Украины

Два инфраструктурных объекта получили повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области на юго-востоке Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации региона Сергей Лысак. По его словам, разрушения серьезные.

Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Там серьезные разрушения. На местах работают соответствующие службы. Укрощают пожары и ликвидируют последствия атак, — написал Лысак.

В середине апреля в Днепропетровске раздались взрывы. Украинские СМИ уточнили, что это произошло на фоне объявления воздушной тревоги на всей территории страны. Мэр города сообщил, что взрывы прогремели в центре. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, первыми в красную зону вошли Сумская и Харьковская области. Предупреждение об угрозе с воздуха заработало в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировградской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.