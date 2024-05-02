В Днепропетровской области заявили о повреждении административного здания

В Никополе Днепропетровской области Украины было повреждено административное здание, сообщал глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале. Это произошло в результате взрыва, пояснил он.

При этом чиновник не стал уточнять о каком конкретно объекте идет речь. Другие подробности не приводятся.

Ранее украинские СМИ сообщили, что на территории Одессы раздалась серия взрывов. После этого в городе начался пожар. Местные власти информацию об инциденте не комментировали.

До этого в Днепропетровске раздались взрывы. Украинские СМИ уточнили, что это произошло на фоне объявления воздушной тревоги на всей территории страны. Мэр города сообщил, что взрывы прогремели в центре. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, первыми в красную зону вошли Сумская и Харьковская области. Предупреждение об угрозе с воздуха заработало в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировградской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Кроме того, местные СМИ сообщали о взрывах на территории Киевской области. В правительстве Украины не комментировали информацию. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в регионе были слышны сирены воздушной тревоги.