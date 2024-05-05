ВСУ прислали к позициям ВС России плюшевого зайца со взрывчаткой Mash: ВСУ атаковали позиции ВС России в Часовом Яре плюшевым зайцем с тротилом

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали позиции ВС России с помощью плюшевого зайца, начиненного 75 граммами тротила и детонатором с гироскопом, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, посылку на гелиевых шарах прислали к Часову Яру в ДНР.

Как пишет Mash, взрывоопасный предмет был рассчитан на то, что взявшему его оторвет кисть руки. Однако план не удался — яркий предмет в небе вызвал подозрение у российских бойцов и они сбили его.

Ранее экс-военный метеоролог подполковник запаса Александр Ильин сообщил, что ВСУ воспользовались погодой для атак по российским городам. По его словам, с территории Украины потоки ветра были направлены в центр европейской территории России, что помогло применить метеозонды со взрывчаткой, которые представляют собой одноразовый беспилотный аэростат, предназначенный для изучения атмосферы.

Метеозонды бывают очень крупными, до двух метров. На них противник прикрепил взрывчатку и подвесил специальное оборудование, которое сбрасывало ее в нужный момент, пояснил эксперт.

Известно, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Брянской области с помощью воздушных разведывательных объектов. Глава региона Александр Богомаз уточнил, что средства противовоздушной обороны России сбили три метеозонда. В результате атаки пострадавших нет, разрушений зафиксировано также не было.