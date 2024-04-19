Стало известно, что помогает ВСУ атаковать российские города Подполковник Ильин: украинские военные используют ветер для атак по России

Фото: МО РФ

ВСУ воспользовались погодой для атак по российским городам, рассказал URA.RU экс-военный метеоролог, подполковник запаса Александр Ильин. По его словам, с территории Украины потоки ветра были направлены в центр европейской территории России, что помогло применить метеозонды со взрывчаткой, которые представляют собой одноразовый беспилотный аэростат, предназначенный для изучения атмосферы.

Они неуправляемые, но когда воздушные потоки дуют в нужном направлении, ими можно воспользоваться, что и сделали ВСУ. Например, в течение этой недели ветер как раз дул с юго-запада. С территории Украины все потоки были направлены в центр европейской территории России, — заявил Александр Ильин.

Метеозонды бывают очень крупными, до двух метров. На них противник прикрепил взрывчатку и подвесил специальное оборудование, которое сбрасывало ее в нужный момент, пояснил собеседник издания.

Ранее Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Брянской области с помощью воздушных разведывательных объектов. Глава региона Александр Богомаз уточнил, что средства противовоздушной обороны России сбили три метеозонда. В результате атаки пострадавших нет, разрушений зафиксировано также не было.

До этого в лесу недалеко от деревни Крутая Калязинского района Тверской области обнаружили украинский беспилотник самолетного типа, начиненный 10 килограммами взрывчатки. Находку сделал 60-летний местный житель, который гулял с собаками.