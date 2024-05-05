На Украине подсчитали ущерб энергетике страны от взрывов Минэнерго Украины: ущерб энергетике от взрывов составил более $1 млрд

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Общий ущерб, нанесенный энергетике Украины в результате последних взрывов, оценивается более чем в миллиард долларов, заявил глава Министерства энергетики страны Герман Галущенко, чьи слова приводит пресс-служба ведомства. При этом он выразил уверенность, что эта сумма продолжит расти.

На сегодня речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. <...> Очевидно, что ущерб будет расти, — заявил Галущенко.

Украинский министр добавил, что больше всего повреждений зафиксировано на объектах тепловой и гидрогенерации, а также в системах передачи электроэнергии и энергообъектов. Галущенко признал, что ситуация «достаточно сложная».

Ранее глава Минэнерго Украины заявил, что страна не успевает восстанавливать энергосистему, пострадавшую после недавних обстрелов со стороны российских войск. По словам Галущенко, часть объектов была полностью уничтожена. Он предположил, что наиболее пострадавшие из них могут не подлежать восстановлению.

Вместе с этим Минэнерго Украины назвало страны, оказавшие поддержку государству в часы вечернего пика потребления электричества. Среди них оказались Польша и Румыния. Помимо прочего, потребности Украины покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом.