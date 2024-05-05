Названы страны, которые помогают Украине электричеством в пиковые моменты Минэнерго: Украина была вынуждена запрашивать помощь из энергосистемы Румынии

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В часы вечернего пика потребления электричества Украина была вынуждена обращаться за помощью к энергосистемам Польши и Румынии, сообщило Министерство энергетики страны. Потребности, помимо прочего, покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом, уточняется в сообщении.

Потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом, а также аварийной помощью. В часы вечернего пика по запросу Украины осуществлялось аварийное снабжение электроэнергии из энергосистем Румынии и Польши, — сообщило министерство.

Ранее глава Минэнерго страны Герман Галущенко заявил, что Украина не успевает восстанавливать энергосистему, которая пострадала после недавних обстрелов со стороны Вооруженных сил РФ. По его словам, некоторые объекты были полностью уничтожены. Наиболее пострадавшие, предположительно, невозможно восстановить, уточнил Галущенко. При этом он не назвал сроки их возвращения в строй.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что половина энергосистемы страны повреждена с начала спецоперации. Государство держится, поскольку его руководители «многому научились», обратил внимание дипломат.