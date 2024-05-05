«Устроим охоту»: сенатор об отправке солдат французского легиона на Украину Цеков: Россия уничтожит войска французского легиона, отправленного на Украину

Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Франции

Руководители стран ЕС раскритиковали идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, поэтому он решил направить туда солдат Иностранного легиона, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его мнению, Макрон пошел на этот шаг, чтобы «сохранить лицо».

Макрон сделал множество заявлений по поводу участия французской армии в конфликте на Украине. И получил на эти заявления резкую, отрицательную реакцию со стороны представителей других государств ЕС и НАТО. Ему после этого необходимо сохранять лицо, поэтому он решил отправить на Украину не военнослужащих регулярной армии, что имело бы серьезные последствия, а солдат Иностранного легиона, — сказал Цеков.

Сенатор отметил, что в Иностранном легионе служат в большинстве своем наемники, которые не являются гражданами Франции. По его мнению, войска из нерегулярной армии не смогут изменить ход СВО, напротив, многие солдаты погибнут.

На мой взгляд, мы просто объявим охоту на этих французских солдат на территории Украины. И через некоторое время узнаем о гибели большинства из них. Такая же охота была объявлена на Abrams, Leopard и другую натовскую технику. Войска из нерегулярной армии Франции навряд ли изменят ход СВО. Думаю, потери среди солдат из этого легиона еще больше образумят Францию, — добавил Цеков.

Если Эммануэль Макрон все-таки решит отправить свои войска на Украину, то получит «решительный и жесткий ответ со стороны России», заключил сенатор.

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что Франция отправила солдат из Иностранного легиона на Украину. По его словам, военные были развернуты в Славянске. Всего ожидается прибытие около 1500 военнослужащих.