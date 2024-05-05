Зеленскому предрекли потерю власти на Украине Экс-разведчик Риттер: режим Зеленского прекратит существование по завершении СВО

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Режим президента Украины Владимира Зеленского прекратит свое существование, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Эксперт уточнил, что это произойдет по завершении спецоперации.

Россия ясно дала понять, что режима Зеленского не будет, когда она доведет дело до конца, — отметил Скотт Риттер.

Бывший разведчик подчеркнул, что запланированная на июнь мирная конференция по Украине в Швейцарии не имеет смысла без участия РФ. По мнению эксперта, только Москва решает, когда завершится конфликт. Риттер уверен, что Украину ожидает печальная судьба по вине Запада.

Президент России Владимир Путин в феврале обозначил, что необходимо для завершения конфликта. Глава государства в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что для этого должны быть достигнуты цели СВО. Одна из них заключается в денацификации, которая предусматривает запрет на Украине «всяческих неонацистских движений».

В России ранее возмутились заявлениями Зеленского о Боге. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отметил, что глава Украины не может решать, на чьей стороне Бог в конфликтах стран.