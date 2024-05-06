В Берлине третьи сутки тушат завод, поставляющий оружие ВСУ Возгорание на заводе Diehl в Берлине третьи сутки тушат 10 пожарных расчетов

Фото: Michael Reichel/dpa/Global Look Press

В берлинском районе Лихтерфельде третьи сутки не могут потушить пожар на заводе, принадлежащем компании Diehl, пишет Tagesspiegel. Известно, что она поставляет Вооруженным силам Украины оружие. На месте пожара на улице Ам Штихьканал дежурят 10 пожарных расчетов, сообщил изданию официальный представитель пожарной службы.

Он не смог сказать, когда завершится борьба с огнем, но признал: «все, что еще может гореть, сгорит». Представитель пожарной службы пояснил, что вода не может попасть на все горящие объекты, поэтому специализированные компании начнут сносить остатки здания с 6 мая. Иначе до некоторых источников огня пожарным не добраться.

По данным газеты Bild, в руинах здания неоднократно вспыхивали пожары. Могут пройти дни, прежде чем следователи войдут в здание, которое находится под угрозой обрушения, сообщили источники издания. Пожарные отказываются заходить в горящее помещение. Причина пожара остается неясной.

Ранее стало известно, что к тушению пожара на заводе в Берлине привлечены 50 человек. Местные СМИ писали, что пожар не повлиял на производство зенитных ракетных комплексов IRIS-T, поставляемых, в частности, на Украину. Известно, что огонь охватил отделение предприятия, занимающееся гальванизацией металла для автомобильной промышленности, и не затронул оборонный сектор.