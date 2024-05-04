В Берлине второй день не могут потушить пожар на военном заводе Diehl

Фото: IMAGO/Marius Schwarz/Global Look Press

Пожар в берлинском Лихтерфельде на промышленном комплексе, принадлежащем Diehl Groub

На берлинском предприятии военной компании Diehl второй день продолжается тушение пожара, сообщает телеканал RBB со ссылкой на представителя пожарной службы. Как отмечается, работы продлятся до вечера. В операции задействовано порядка 50 специалистов.

Тушение продолжается, на месте работают около 50 человек, — приводит канал слова собеседника.

В ночь на 4 мая пожарные прекратили ликвидацию возгорания на предприятии, входящем в оборонно-промышленный концерн Diehl Group, из-за угрозы попадания в стоки загрязненной химикатами воды. Однако на заводе на тот момент все еще оставалось множество непотушенных очагов.

По данным издание Spiegel, пожар не повлиял на производство систем ПВО. Речь идет о зенитных ракетных комплексах IRIS-T, поставляемых, в частности, на Украину. Представители Diehl Group подчеркнули, что огонь охватил отделение предприятия, занимающееся гальванизацией металла для автомобильной промышленности, и не затронул оборонный сектор.

Ранее стало известно, что на заводе также горели химикаты, в частности хранившиеся в здании кислота и цианид меди. В связи с этим существует опасность образования цианистого водорода, который поднимается в воздух вместе с дымом. В экстренных службах уточнили, что спасатели тушат возгорание лишь снаружи, поскольку взять огонь под контроль изнутри невозможно.