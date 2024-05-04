На берлинском предприятии военной компании Diehl второй день продолжается тушение пожара, сообщает телеканал RBB со ссылкой на представителя пожарной службы. Как отмечается, работы продлятся до вечера. В операции задействовано порядка 50 специалистов.
Тушение продолжается, на месте работают около 50 человек, — приводит канал слова собеседника.
В ночь на 4 мая пожарные прекратили ликвидацию возгорания на предприятии, входящем в оборонно-промышленный концерн Diehl Group, из-за угрозы попадания в стоки загрязненной химикатами воды. Однако на заводе на тот момент все еще оставалось множество непотушенных очагов.
По данным издание Spiegel, пожар не повлиял на производство систем ПВО. Речь идет о зенитных ракетных комплексах IRIS-T, поставляемых, в частности, на Украину. Представители Diehl Group подчеркнули, что огонь охватил отделение предприятия, занимающееся гальванизацией металла для автомобильной промышленности, и не затронул оборонный сектор.
Ранее стало известно, что на заводе также горели химикаты, в частности хранившиеся в здании кислота и цианид меди. В связи с этим существует опасность образования цианистого водорода, который поднимается в воздух вместе с дымом. В экстренных службах уточнили, что спасатели тушат возгорание лишь снаружи, поскольку взять огонь под контроль изнутри невозможно.