В Германии вынужденно прервали тушение пожара на оборонном заводе Bild: тушение огня на заводе Diehl в Берлине прервали из-за угрозы загрязнения

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Пожарные прекратили ликвидацию возгорания на предприятии в Берлине, которое входит в оборонно-промышленный концерн Diehl Group, из-за угрозы попадания в стоки загрязненной химикатами воды, передает Bild. По информации издания, на заводе все еще остается множество непотушенных очагов.

Теперь мы должны бороться с загрязненной водой для тушения пожара. <...> Вода для тушения откачивается и утилизируется специализированной компанией, — отметил представитель пожарной службы Адриан Венцель.

Чтобы избежать попадания загрязненной воды, были возведены большие заграждения из мешков с песком, подчеркнули в СМИ. Сведения были актуальны на 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Ранее издание Spiegel передавало, что пожар, который произошел на предприятии оборонно-промышленного концерна Diehl Group в Берлине, не повлиял на производство систем ПВО. Речь идет о зенитных ракетных комплексах IRIS-T, поставляемых, в частности, на Украину. Огонь охватил отделение завода, занимающееся гальванизацией металла для автомобильной промышленности, и не затронул оборонный сектор, заключили журналисты.

До этого стало известно, что на предприятии горели химикаты, в частности хранившиеся в здании кислота и цианид меди. В связи с этим была объявлена опасность образования цианистого водорода, который поднимается в воздух вместе с дымом. На месте дежурили 130 пожарных, одетых в костюмы химзащиты.