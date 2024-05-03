Оборонный завод в Берлине с химикатами выгорел до крыши Обрушилась часть сгоревшего завода Diehl в Берлине

В немецком Берлине выгорел до крыши металлообрабатывающий завод Diehl Metal Applications, пишет Bild со ссылкой на представителя пожарной службы. По имеющимся данным, в результате пожара сгорели четыре этажа здания, а часть его обрушилась.

В экстренных службах уточнили, что спасатели тушат возгорание лишь снаружи, поскольку взять огонь под контроль изнутри невозможно. Отмечается, что на заводе также горели химикаты, в частности, хранившиеся в здании кислота и цианид меди. В связи с этим существует опасность образования цианистого водорода, который поднимается в воздух вместе с дымом. На месте дежурят 130 пожарных, одетых в костюмы химзащиты.

Известно, что Diehl среди прочего выпускает зенитные ракетные комплексы IRIS-T, которые поставлялись Украине. На видео с места событий можно увидеть, как над предприятием поднимается столб густого дыма.

Ранее пожар произошел на заводе по производству боеприпасов, расположенном в американском городе Скрэнтон, штат Пенсильвания. По информации СМИ, с этого предприятия в 2022 году было поставлено немало снарядов для украинских минометов и артиллерии.