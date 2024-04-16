В США горит завод, откуда поставляли боеприпасы Украине Mash: завод по производству боеприпасов загорелся в штате Пенсильвания

Фото: Senior Airman Alexander Merchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Завод по производству боеприпасов загорелся в американском городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, пишет Telegram-канал Mash. По информации СМИ, с этого предприятия в 2022 году было поставлено немало снарядов для украинских минометов и артиллерии.

Из здания поднимается густой столб дыма, уточнил канал. Завод занимается производством боеприпасов 105-мм, 120-мм и 155-мм для артиллерийских корпусов армии США.

Ранее здание по производству пакетов загорелось в Ижевске. В МЧС рассказали, что огонь распространился на площадь одной тысячи квадратных метров. К тушению было привлечено более 80 сотрудников ведомства и 27 единиц техники. Пожар удалось локализовать и не дать огню распространиться на соседние здания.

Также стало известно о крупном пожаре на площади 4,5 тысячи квадратных метров на складах в подмосковном Раменском. Ситуация осложнилась, когда огонь перебросился на соседнее здание. По информации МЧС, эпицентр возгорания находился в помещении для хранения пластиковых изделий. Информации о пострадавших не поступало.

До этого в Приморье сообщили о ликвидации пожара, охватившего склад гипермаркета на площади 700 квадратных метров. Огонь охватил два здания с утеплителем, стоящих отдельно. К тушению пламени привлекались 45 спасателей и 10 единиц специальной техники.