Появились кадры пожара на военном заводе, который снабжает Украину Появилось видео пожара на военном заводе Diehl в Берлине

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Крупный пожар произошел на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl в Берлине, сообщил таблоид Bild. Компания среди прочего выпускает зенитные ракетные комплексы IRIS-T, которые поставлялись Украине. На видео с места событий можно увидеть, как над предприятием поднимается столб густого дыма, который может быть токсичен.

Представитель местной пожарной службы Адриан Венцель заявил, что часть здания обрушилась, полностью сгорели четыре этажа здания. По его словам, существует риск образования цианистого водорода. Вещество может подняться с дымом. Сейчас на месте происшествия работают 130 пожарных.

Мы можем подтвердить, что в здании также горят химикаты. Там хранились серная кислота и цианид меди, — заявил Венцель.

Ранее крупный пожар произошел на заводе в Перово. К месту запрашивали несколько вертолетов. Площадь пожара стремительно росла и в какой-то момент составила 2,5 тысячи квадратных метров. В общей сложности было сброшено 235 тонн воды за 33 вертолетных захода. Ликвидацией огня занимались 120 человек личного состава и 35 единиц техники.