Раскрыты последствия пожара на заводе, снабжавшем Украину системами ПВО Spiegel: пожар на оборонном завод в Берлине не затронул производство систем ПВО

Фото: IMAGO/Marius Schwarz/Global Look Press

Пожар, который произошел на предприятии оборонно-промышленного концерна Diehl Group в Берлине, не повлиял на производство систем ПВО, сообщает издание Spiegel. Речь идет о зенитных ракетных комплексах IRIS-T, поставляемых, в частности, на Украину.

Представители Diehl Group подчеркнули, что огонь охватил отделение предприятия, занимающееся гальванизацией металла для автомобильной промышленности, и не затронул оборонный сектор.

Ранее уже сообщалось, что в Берлине выгорел до крыши завод Diehl Metal Applications. В результате пожара сгорели четыре этажа здания, а часть его обрушилась. На предприятии горели химикаты, в частности хранившиеся в здании кислота и цианид меди. В связи с этим была объявлена опасность образования цианистого водорода, который поднимается в воздух вместе с дымом. На месте дежурили 130 пожарных, одетых в костюмы химзащиты.

Также было опубликовано видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как над предприятием поднимается столб густого дыма, который может быть токсичен.

До этого крупный пожар произошел на заводе в Перово. К месту запрашивали несколько вертолетов. Площадь пожара стремительно росла и в какой-то момент составила 2,5 тысячи квадратных метров.