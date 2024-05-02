В Москве огонь охватил административно-производственное здание МЧС: пожар произошел в административно-производственном здании на востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возгорание зарегистрировано на трех этажах административно-производственного здания на востоке Москвы, передает пресс-служба МЧС РФ. По данным ведомства, пожару был присвоен второй (повышенный) номер сложности.

На месте инцидента работают подразделения спасателей. Другую информацию в МЧС не предоставили.

По улице Буракова в административно-производственном здании начался пожар. Загорание происходит на 1, 2 и 3-м этажах центральной части здания. Внутри строения могут быть люди, — сообщили ТАСС в оперслужбах.

Площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров, уточнили в агентстве. Между этажами также произошло обрушение, добавили журналисты. Для тушения возгорания была привлечена авиация, передали СМИ в оперслужбах.

Ранее трое детей были спасены из пожара, который начался в пятиэтажном жилом доме в Восточном округе Москвы. По данным МЧС, в горящей квартире находились девочка и двое мальчиков. Один ребенок был госпитализирован. Пожар разгорелся на площади 40 квадратных метров, в тушении были задействованы 34 специалиста и девять единиц техники.

Также сообщалось, что пожар на складе в подмосковном Раменском распространился на площади свыше 2 тысяч квадратных метров. Пламя охватило склад с пластиковыми трубами. Самостоятельно со склада эвакуировались 30 человек.