Задержанный в Тамбове россиянин сознался в связи с украинскими террористами ФСБ: задержанный житель Тамбова работал на террористические организации Украины

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Появилось видео допроса жителя Тамбова, задержанного за подготовку теракта. В представленном ТАСС ролике от ЦОС ФСБ России мужчина сознался в работе на Украину.

В марте этого года было предложено взорвать Тамбовский областной суд и Арбитражный суд Тамбовской области, — поделился он.

Задержанный заявил, что летом 2023 года начал посещать сайты террористических украинских организаций. Мужчина вступил в переписку с представителем спецслужб Украины. По словам жителя Тамбова, его склоняли совершать диверсионные террористические акты на территории России. Мужчина работал на две украинские террористические организации.

ФСБ России 6 мая сообщила о задержании в Тамбове россиянина, который готовил подрывы зданий областного и арбитражного судов. Представители спецслужбы и сотрудники РЖД пресекли противоправную деятельность гражданина РФ 1980 года рождения. Задержанный планировал подорвать самодельные взрывные устройства у зданий судов по указке украинских спецслужб.

По факту приготовления террористического акта следственное подразделение УФСБ по Тамбовской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ (подготовка к теракту). Правоохранители заключили мужчину под стражу.

Ранее стало известно, что украинский агент Николай С., ликвидированный в Ленобласти силовиками, являлся фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Военкор Юрий Котенок сообщил, что мужчина прибыл в Россию из Литвы.