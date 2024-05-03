Ликвидированный агент ГУР Украины оказался причастен к теракту в «Крокусе» Военкор Котенок: украинский агент из Ленобласти связан с атакой на «Крокус»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский агент Николай С., ликвидированный в Ленинградской области силовиками, являлся фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его словам, мужчина прибыл в Россию из Литвы, после событий в «Крокусе» ФСБ начала его преследовать, но мужчине удалось ненадолго скрыться.

В Россию он прибыл из Литвы. После «Крокуса» силовики вышли на его след, но тогда он сумел скрыться, — написал Котенок.

Ранее сообщалось, что 48-летний агент ГУР Украины прибыл в Россию из Литвы для совершения терактов. Его схватили в Гатчинском районе Ленинградской области. При задержании он оказал сопротивление с применением огнестрельного оружия и был уничтожен.

Также Федеральная служба безопасности России обнародовала видео с ликвидацией украинского диверсанта, прибывшего из Литвы. На кадрах видно, как мужчина что-то покупает в магазине, затем происходит погоня и раздаются звуки выстрелов. Также на кадрах запечатлен момент обыска.

Кроме того, в ФСБ рассказали подробности ликвидации агента украинской военной разведки, который готовил ряд терактов в России, включая атаки на объекты Минобороны. По данным службы, переписка диверсанта с куратором говорит о намерении украинских террористов «полностью искоренить» в странах Прибалтики «все русское».