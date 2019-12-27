https://static.news.ru/photo/381f57fa-2883-11ea-b011-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина из Омска, Дмитрий Фёдоров, который публично обвинял сотрудников Росгвардии в том, что они подбросили наркотики, погиб при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщило региональное информационное агентство «Омск-информ» со ссылкой на сообщение депутата Омского горсовета Дмитрия Петренко.

Дмитрий Фёдоров 18 декабря опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, в которой рассказал о том, что сотрудники Росгвардии подкинули ему наркотики.

Дмитрия Фёдорова нашли мёртвым 26 декабря вблизи железнодорожных путей около улицы 15-й Рабочей в Омске. Предполагается, что молодой мужчина попал под поезд. Однако депутат, опубликовавший сообщение, сомневается в этой версии из-за характера травм на теле мужчины.

Уже в ОП № 10 сотрудники полиции повели себя странно. Мы были настойчивы в просьбах сообщить местонахождение Фёдорова, ибо было плохое предчувствие. В итоге нам сказали, что его тело находится в районе 15-й Рабочей. Чёткий разрез по шее и повреждение ноги, лично меня удивило, что поезд так ровно попал по шее, слишком неправдоподобные увечья для таких обстоятельств, — привёл слова депутата Омского горсовета «Омск-информ».

Отмечается, что на месте происшествия не было следов крови, что вызывает подозрения.

Крови практически не было. Любой здравомыслящий знает разницу между разрезанием живого и мёртвого человека. Из живого артериальная кровь будет бить фонтаном, особенно в таких обстоятельствах с поездом. Что в итоге? На мой взгляд, Дмитрий Фёдоров мог стать омским Голуновым, но не стал, — процитировало Дмитрия Петренко информационное агентство.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 57-летний житель Омска скончался в фойе городского полицейского участка. Мужчине стало плохо, пока он ждал очереди для допроса. Криминалисты не обнаружили на его теле следов насилия.