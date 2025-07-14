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14 июля 2025 в 17:47

Житель Омска распылил перцовый баллончик в машину с ребенком

50-летнего омича обвиняют в распылении перцового баллончика в авто с младенцем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омске местного жителя обвинили в распылении перцового баллончика в машину с младенцем, сообщает ГУ МВД России по региону. Речь идет о конфликте на дороге. Инцидент произошел на улице Лермонтова.

Сообщается, что 26-летний мужчина в нецензурной форме сделал замечание 50-летнему водителю, который сдавал назад и заблокировал проезд. Тот вышел из машины и ударил молодого человека рукой по лицу. Со слов пострадавшего, также рассерженный мужчина распылил перцовый баллончик, попав в автомобиль, где находилась его пятимесячная дочь.

В ответ потерпевший использовал газовый баллончик и резиновую дубинку. Младенец был доставлен на машине скорой помощи в больницу вместе с матерью. Отец обратился в полицию.

Старший мужчина отрицает, что применял перцовый баллончик, однако признает, что ударил оппонента в ответ на оскорбление. После инцидента он отправился в медицинское учреждение, где зафиксировал факт применения слезоточивого газа. Меру ответственности каждого из участников конфликта установят по итогам судебно-медицинских экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Софийской улице дорожный конфликт между двумя мужчинами закончился дракой и применением травматического оружия. Инцидент произошел днем 29 июня и был частично запечатлен очевидцами.

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