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08 июля 2025 в 06:58

Морпехи разгромили украинских диверсантов: успехи ВС РФ к утру 8 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в пункте временной дислокации на острове на Днепре в Херсонской области, сказали в пресс-службе МО РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 8 июля?

Морпехи Северного флота уничтожили диверсионную группу ВСУ

«Воздушная разведка в режиме реального времени обнаружила диверсионную группу укронацистов на одном из островов на Днепре. Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30, получив разведданные, выдвинулся на позицию. Слаженными действиями с минимальным расходом боеприпасов артиллеристы бригады морской пехоты Северного флота уничтожили диверсионную группу ВСУ вместе с пунктом временной дислокации, в котором укронацисты проходили ротацию», — сообщили Минобороны РФ.

В США рассказали о мешке вокруг ВСУ в районе Константиновки

Российские войска образовали мешок в 16 километров вокруг украинских солдат, удерживающих позиции в населенном пункте Константиновка, пишет The New York Times. По данным издания, ВС РФ частично окружили подразделения ВСУ с восточного, южного и западного направлений. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Армия России приближается к городу, тогда как для украинских солдат ситуация становится все тяжелее, говорится в материале. Подразделения ВСУ продолжают удерживать позиции, однако каждый день стоит им больших потерь, а угроза оказаться в окружении становится все реальнее, подчеркивается в статье.

ВС РФ приблизились к полному взятию под контроль ДНР

Российские военные приблизились к полному контролю над территорией Донецкой Народной Республики, сообщило издание The New York Times. В публикации отмечается, это может стать возможным после взятия Константиновки — ключевого населенного пункта.

Издание добавило, что Константиновку называют «главной целью». Она считается своего рода «вратами» в цепочку городов, формирующих последний крупный оборонительный рубеж Украины в ДНР. В случае «падения» Константиновки практически все города на севере окажутся в зоне действия российских беспилотников, что значительно приблизит российские силы к взятию под контроль всего Донецка, подытожило NYT.

Десантники уничтожили пикап ВСУ под Часовым Яром

Расчет 120-миллиметрового миномета ярославских артиллеристов-десантников уничтожил пикап с личным составом ВСУ в окрестностях Часова Яра, сообщили в Минобороны России.

«Артиллеристы-десантники Ярославского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи по поддержке штурмовых групп, освобождающих территорию ДНР под Часовым Яром», — сказано в заявлении.

ВС РФ сорвали ротацию украинских войск

Артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» сорвали ротацию формирований ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали в Минобороны РФ.

«В ходе несения боевого дежурства расчет „Гиацинт-С“ получил разведданные о том, что в районе одной из дежурных целей, на подступах к Красноармейску, противник пытается произвести ротацию личного состава на линии боевого соприкосновения. Получив целеуказание, военнослужащие оперативно выдвинулись к орудию, навелись по заданным координатам и приступили к огневому поражению противника», — отметили в военном ведомстве.

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