Мишустин рассказал, когда возобновят работу российские курорты

https://static.news.ru/photo/cc430654-9e79-11ea-a16a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, с 1 июня в ряде российских регионов откроются только санатории, имеющие медицинскую лицензию. В полном объёме курорты смогут возобновить работу только на следующем этапе снятия коронавирусных ограничений.

С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке можно будет говорить о запуске курортов в полном объёме, — цитирует «Интерфакс» Мишустина.

На заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции премьер-министр попросил глав регионов следовать рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы создать условия для открытия курортного сезона.

Как писал NEWS.ru, сложная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса в РФ не позволит курортам Турции принять российских туристов раньше конца июля или начала августа. Об этом заявил глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя. По его словам, на пляжах Чёрного и Средиземного морей россияне, скорее всего, появятся позднее, чем другие иностранные туристы. Он отметил, что местные отели первыми ждут гостей из Китая, Японии, Южной Кореи, Ирана и других арабских стран. И только затем — из стран Европы и России.