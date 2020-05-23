В Турции сообщили, когда ждут туристов из России

https://static.news.ru/photo/452b80c4-9d57-11ea-89ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Сложная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса в РФ не позволит курортам Турции принять российских туристов раньше конца июля или начала августа. Об этом заявил глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.

По его словам, на пляжах Чёрного и Средиземного морей россияне, скорее всего, появятся позднее, чем другие иностранные туристы, сообщает РИА Новости.

Сколько в этом году к нам приедет туристов из России — сейчас сказать сложно. Хотя мы ожидаем наплыв иностранных туристов с августа, особенно в сентябре и октябре, я не ожидаю много туристов из России в июле, — объяснил Баглыкайя.

Он отметил, что местные отели первыми ждут гостей из Китая, Японии, Южной Кореи, Ирана и других арабских стран. И только затем — из стран Европы и России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что турецкие отели готовят инфраструктуру в ожидании первых туристов. Для того чтобы получить так называемый сертификат здоровья, отельерам необходимо выполнить 132 требования. Согласно новому регламенту, всем сотрудникам при входе в отель будут измерять температуру. На коронавирус будут проверять всех приезжающих иностранцев. В каждом отеле будет оборудован «изолятор».