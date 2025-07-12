Мишустин подписал новое поручение по авиасалону МАКС Мишустин поручил провести авиасалон МАКС в 2026 и 2027 годах

Международный авиационно-космический салон (МАКС) проведут в подмосковном Жуковском в июле — августе 2026 и 2027 годов, следует из подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным распоряжения, которое появилось на официальном портале правовых актов. Организаторами мероприятия будут Минпромторг РФ и госкорпорация «Ростех».

В документе отмечается, что на 2026 год запланированы международный военно-морской салон «Флот» в Санкт-Петербурге и Кронштадте, международная выставка «Продукция ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России» в Кубинке. Также указаны международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность», международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон-2026».

Согласно распоряжению, в 2027 году помимо МАКС проведут выставку «Продукция ведущих предприятий ОПК России» и международный военно-технический форум «Армия». Оба мероприятия должны состояться в Кубинке.

Ранее сообщалось, что в правительстве России решили снизить себестоимость отечественных машин. В поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина в связи с этим говорится о мерах по повышению производительности труда. Он также дал указание подготовить прогноз структуры автомобильного парка.