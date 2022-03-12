Лисовец рассказал, кто заменит модные бренды одежды в России

В связи с уходом с российского рынка брендов одежды и аксессуаров различного ценового сегмента возникает вопрос, кто может занять эту нишу. Стилист Влад Лисовец в комментарии для NEWS.ru рассказал, есть ли у России средства, ткани и специалисты, чтобы в нынешних условиях создавать одежду уровня зарубежных брендов.

Бренды, конечно, есть, их очень много. Допустим, в моем Telegram-канале есть ссылки, и я попросил своих подписчиков выложить русские и белорусские бренды хорошего качества. Неизвестно, правда, из каких тканей они делают, но скорее всего, не все делают из итальянских и французских. Но по большому счёту есть бренды, которые могут порадовать вас интересной одеждой, — подчеркнул Лисовец.

Он также отметил, что не стоит рассчитывать, что на рынок войдут бренды уровня международных домов моды. Однако на средний уровень доходов найдутся свои производители, которые будут поставлять качественные и стильные вещи по приемлемым ценам.

В ключе аналогов Gucci или Louis Vuitton они, конечно, рассматриваться не могут, потому что в России не так много богатых людей. Но люди обеспеченные, поверьте мне, найдут, где это купить и привезти, может, будут выезжать сами. Поэтому этот сегмент справится с этой задачей. А вот всем остальным, у кого нет денег на Gucci, Balenciaga и так далее, смогут находить какие-то российские бренды и одеваться у них, — заявил стилист.

Ранее Лисовец сообщил, что из-за антироссийских санкций в ближайшее время сильно повысится стоимость одежды. По его мнению, российские дизайнеры пока не могут обеспечить своей продукцией всю страну. Он порекомендовал россиянам приобрести базовые вещи для своего гардероба, но не захламлять его ненужными вещами.

О своем уходе с российского рынка или временной приостановке продаж ранее заявили такие мировые бренды, как LW, Gucci, Puma, Nike, Zara, Uniqlo, H&M, и другие производители. Причиной стала ситуация на Украине.