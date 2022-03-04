Стилист Лисовец предсказал рост цен на одежду

Из-за антироссийских санкций в ближайшее время сильно повысится стоимость одежды, заявил стилист Владислав Лисовец. По его мнению, российские дизайнеры пока что не могут обеспечить своей продукцией всю страну, пишет «ФедералПресс».

Будет очень дорого, это точно. И первое время будет всё не по карману в связи с тем, что всё подорожает. Будет не по карману шиковать и наряжаться, — заверил Лисовец.

Он порекомендовал россиянам приобрести базовые вещи для своего гардероба, но не захламлять его ненужными вещами. Лисовец напомнил, что «как бы грустно это ни звучало», россияне по-прежнему смогут носить одежду турецкого производства. Стилист также посоветовал не впадать в панику из-за роста цен и напомнил, что актуальные тренды в одежде сменяются очень быстро.

Ранее шведская торговая сеть IKEA, специализирующаяся на продаже мебели и товаров для дома, приостановила деятельность в России и Белоруссии. IKEA останавливает импорт и экспорт, всё производство в РФ, продажи в магазинах, в том числе и онлайн.

Также в связи с военной операцией России на Украине приостановила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке своей деятельности в России уже сообщили компании Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие.