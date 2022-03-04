LVMH, Hermes и Chanel временно закроют бутики в России

О временном закрытии своих бутиков в России объявили французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel. Причиной они назвали ситуацию, сложившуюся вокруг Украины. Об этом сообщило AFP.

Представитель компании Louis Vuitton рассказал , что 124 магазина в России будут закрыты с 6 марта, «учитывая ситуацию в регионе». Ранее сообщалось, что модный дом пожертвовал один млн евро на помощь детям и семьям, пострадавшим от конфликта.

C свою очередь, бутики Hermes закрылись 4 марта.

Мы с сожалением приняли решение временно закрыть наши магазины в России и приостановить всю коммерческую деятельность с 4 марта, — говорится в заявлении модного дома.

Что касается Chanel, у этой компании в России имеется 17 бутиков. В компании пояснили, что закрыть магазины в РФ их вынудили «серьезная неопределённость и сложности в работе». Также была приостановлена поставка товаров в РФ, прекращены интернет-продажи.

Ранее стало известно, что IKEA решила приостановить деятельность в России и Белоруссии. Кроме того, на территории РФ приостановила продажи крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке своей деятельности в России ранее сообщили Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие компании.