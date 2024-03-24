Кто устроил теракт в «Крокусе»? Ответ прост: заказчики сами выдали себя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конечно, президент Путин не зря в своем обращении подчеркнул, что Россия готова сотрудничать со всеми странами в целях установления полной правды о подготовке и осуществлении теракта в «Крокус Сити Холле». Однако есть логика события, есть все более очевидные косвенные факты, позволяющие увидеть в этом кровавом событии украинский след. Дело не только в том, что наемные террористы устремились к границе с Украиной, где с той стороны для них могло быть подготовлено «окно» для быстрого перехода, несмотря на все минные поля и заграждения. Иногда незнаемые наемными убийцами заказчики бойни могут выдавать себя излишним рвением.

Насаждаемый исламский след

Это действительно выглядит крайне показательно. Едва первая информация о нападении достигла ушей западных медийных деятелей, как многим все сразу «стало очевидно» — это ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Фактически чуть ли не первым высказал публичную версию того, кто направлял руку убийц, такой одиозный персонаж, как Христо Грозев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Выявленный агент влияния, в открытую работающий на ЦРУ, сразу расставил нужные акценты в интервью «Дождю» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Именно он «назвал заказчиков преступления», еще и связав все с Афганистаном. На часах в Москве было 21:53.

Вряд ли у Грозева раскрылись телепатические или экстрасенсорные способности. Видимо, учитывая ставшие уже «классическими» предупреждения Запада о возможных терактах в Москве в местах массового скопления, можно предположить, что заранее в среде самых доверенных говорящих голов была распространена методичка с заранее же точно определенными вдохновителями теракта.

Напомним, что на тот момент уж точно никаких признаков присутствия ИГИЛ быть не могло. Кроме, как выяснилось, фальшивого аккаунта, задействованного от имени террористического государства. А уже потом версия стала раскручиваться западными политиками, в частности министром внутренних дел Германии Нэнси Фезер и рядом других. Но все зиждется как бы на их наитии.

Все это напоминает знаменитые маневры куропатки, которая, имитируя ранение, отводит врага от своего гнезда.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Транзитом через Турцию

Удивительно, что один из террористов, как выясняется, совсем недавно, буквально две недели назад, авиарейсом прибыл из Турции. И вот тут начинается самое странное.

Получается, что в Москву прибывает некий гражданин Таджикистана. И едва ли не у трапа самолета некто вручает ему весь пакет необходимых документов для легализации в России. Нет, у нас зачастую просто трогательное отношение к мигрантам из среднеазиатских республик. Но не до такой же степени. Разве что красную дорожку не выстелили.

Конечно, наши следователи размотают и этот таинственный маршрут, установят, откуда документы и кто так любезно их доставил чуть ли не к трапу. И вполне вероятно, что украинский след в деле о теракте в «Крокусе» станет куда более очевидным.

Набор в украинский легион

Конечно, на месте граждан Таджикистана могли быть другие наемники — люди с паспортами Колумбии, Эфиопии или даже марсиане с эльфами. Но именно украинские «бандерлоги» давно известны своим особым интересом к исламскому экстремизму. Замечены в открытых попытках использовать исламский фактор для дестабилизации России. Достаточно вспомнить спровоцированные с территории Украины, через соцсети беспорядки в аэропорту Махачкалы.

В украинском иностранном легионе против нас воюют и террористы с Ближнего Востока, и граждане Таджикистана. Так что не исключено, что скоро легенда террористов о некоем помощнике проповедника, подрядившем их на массовое убийство, будет разоблачена.

К слову, уже отмечено, что, как и в случае с убийцей Владлена Татарского Дарьей Треповой, операция была тщательно проработана за исключением самого отхода. Поэтому террористы даже не удосужились сменить машину. Понятно, что для команды Буданова они отработанный материал. И их бы все равно ликвидировали при переходе границы.

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