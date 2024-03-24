«Артист с большой буквы»: продюсер оценил песню SHAMAN о жертвах теракта Продюсер Рудченко: SHAMAN проявил человечность, написав песню о жертвах теракта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Посвятив новую песню жертвам теракта в «Крокусе», артист SHAMAN (Ярослав Дронов) продемонстрировал свою человечность, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, этот поступок заслуживает глубокого уважения.

Написав песню в память о погибших в теракте, SHAMAN продемонстрировал свою человечность. Кто бы что ни говорил об артисте, его действия показывают, что он с народом, что он сопереживает и горюет со всеми. Он жертвует средства на благотворительность, а выражает свою позицию в творчестве. На мой взгляд, этот поступок заслуживает глубокого уважения и показывает, что SHAMAN является артистом с большой буквы, — рассказал Рудченко.

По мнению продюсера, певец не использует свою популярность лишь для заработка. Это отличает его от тех артистов, что покинули Россию.

Он не использует свое имя для зарабатывания денег, как это делали покинувшие страну артисты. Они лишь высасывали деньги из бюджета, чтобы набить свои кошельки. Сейчас песня SHAMAN звучит мощно и трогает сердца большинства людей. В своих текстах он часто обращается к Богу, что создает особую атмосферу. В его творчестве чувствуется искренность, это касается как исполнения, так и содержания песни, — сказал Рудченко.

Данное произведение может помочь вылечить душевные раны людей в это непростое время, добавил эксперт.

Ранее SHAMAN опубликовал на своем YouTube-канале песню «Реквием 22.03.24», посвященную погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». По словам артиста, он написал ее на следующий день после трагедии, чтобы почтить память жертв.