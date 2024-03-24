Стало известно о росте числа пострадавших при теракте в «Крокусе» Минздрав: число пострадавших при теракте в «Крокусе» достигло 180

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших в результате террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» выросло до 180, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Московской области. По данным ведомства, 142 из них госпитализированы.

Отмечается, что 32 человека уже выписали из медицинских учреждений. Еще 38 пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что на месте трагедии обнаружены тела 137 человек, среди них трое детей. По данным ведомства, 62 тела уже опознано.

Террористы напали на «Крокус» вечером 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, а позже открыли огонь по зрителям в концертном зале.

24 марта в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в концертном зале. По всей стране отменены развлекательные мероприятия, будут приспущены государственные флаги. На федеральных каналах также не будут показывать развлекательные передачи и рекламу.

Неравнодушные россияне приходят почтить память жертв страшной трагедии к стихийному мемориалу, который образовался напротив концертного зала. Они несут цветы и мягкие игрушки к месту происшествия.