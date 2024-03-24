Что сейчас происходит с террористами из «Крокуса», куда и зачем их привезли

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Четверо подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», задержанных в Брянской области, доставлены в Москву в Следственных комитет. Какие известны подробности?

Где сейчас предполагаемые террористы

СК опубликовал видеокадры с задержанными. Их привезли на допрос в СК РФ. Исходя из представленных кадров, они были доставлены в Москву с закрытыми глазами. На лицах предполагаемых террористов были надеты повязки.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, у Басманного суда в Москве с утра 24 марта идет активная подготовка к судебному процессу, туда в скором времени могут доставить предполагаемых террористов. Территория суда оцеплена усиленными нарядами полиции и Росгвардии.

«Вокруг здания суда выставлены ограждения, эвакуируют припаркованные рядом машины. Само здание обследует кинолог с собакой, на территории много сотрудников полиции», — сообщили авторы канала.

Как отметили в пресс-службе СК РФ, следователи в ближайшее время выйдут в суд с ходатайством о заключении под стражу подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле».

«В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Что СК изъял на месте теракта в «Крокусе»

На месте теракта в концертном зале были обнаружены два автомата Калашникова, четыре комплекта боевой амуниции и более 500 патронов.

«С места трагедии изъято четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие. При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле Renault обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова», — отметили в СК РФ.

Уточняется, что в ходе осмотра «Крокус Сити Холла» не выявили заминированных тел и иных следов минирования.

Что известно о задержанных

В результате действий спецслужб и правоохранительных органов задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта в «Крокусе», сообщили в ФСБ РФ.

Четверо предполагаемых террористов были пойманы в Брянской области. Двоих задержали сразу, других — при попытке побега. Согласно данным МВД РФ, все они являются иностранными гражданами.

Одним из задержанных оказался 19-летний Муххамадсобири. Он во время погони получил ранение глаза и был доставлен в Брянскую областную больницу, а после операции был допрошен. По информации Telegram-канала Baza, предполагаемый террорист работал в барбершопе в Тейково, куда устроился в ноябре 2023 года.

Другой задержанный признался во время допроса, что участвовал в расстреле людей в «Крокус Сити Холле» и за это ему обещали заплатить 500 тысяч рублей. Мужчина сообщил, что приехал в Россию 4 марта из Турции. До теракта он успел получить половину обещанного вознаграждения.

Один из предполагаемых террористов, которого главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала главарем группировки, рассказал, что проживал в хостеле и планировал начать работать в такси, поскольку долгое время был безработным. О событиях в «Крокусе» он умолчал. Еще один задержанный отказывался от общения с силовиками, ссылаясь на то, что не знает русский язык, однако признался, что от оружия им удалось избавиться до ареста.

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