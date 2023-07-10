«Кошмар, настоящий потоп»: что говорят очевидцы о ливнях в Сочи Из-за ливней, которые длятся вторые сутки, перекрыта федеральная трасса А-147. В самом городе введен режим ЧС

Фото: Игорь Онучин/РИА Новости

Последствия ливня в Сочи

Из-за ливней в Сочи, которые длятся вторые сутки, перекрыта федеральная трасса А-147, а в самом городе введен режим ЧС. Местные жители жалуются на потопы в квартирах, шквалистый ветер и бурные потоки, которые смывают все на своем пути. Кто-то из местных жителей говорит, что мечтает уехать из Краснодарского края из-за стихии, которая накрывает Сочи каждое лето, а кто-то предупреждает туристов, чтобы те поберегли себя и не пользовались автомобилями. Что рассказывают о происходящем в Сочи очевидцы — в материале NEWS.ru.

Хочу уехать из этого «рая»

Жительница Сочи Екатерина в соцсети «ВКонтакте» пожаловалась на стихию и отметила, что хочет уехать из Краснодарского края.

«В Сочи кошмар какой-то, настоящий потоп! В селе Весёлом Адлерского района сейчас совсем не весело. В Адлере и Хосте подтоплено около 150 домов. Такие наводнения здесь каждое лето: ливень стеной, горные реки выходят из берегов, и этот бурный поток смывает все на своём пути (машины и ларьки в том числе). Очень жалко и людей, и животных. А некоторые люди, которые не знают местного климата, говорят, что если есть на свете рай, это Краснодарский край. Лично я хочу уехать из этого „рая“», — написала девушка.

Пользователь Дедус Самсонова написала в той же социальной сети, что не могла дождаться такси со своей родственницей из-за проливного дождя.

«Мы пошли гулять по набережной и зашли в кафе (в тот момент мы были в Сочи), а в Сочи были сильные дожди, и уровень воды в реках поднялся. Когда мы ночью собирались ехать домой, очень долго ждали такси. Оказывается, все дороги перекрыли из-за потопа. Поэтому нам пришлось выкрутиться и переночевать в ближайшем отеле. Все обошлось, наутро мы проснулись и вернулись домой», — пишет она.

Пользовательница Наталья Залетова пожаловалась на шквалистый ветер: «Ночью пришлось все убирать с балкона. Думала, все улетит вниз на парковку».

«В Адлере потопа нет»

Пользователь под ником Пантера Ласковая в своем посте во «ВКонтакте» уточнила, что в Адлере потопа нет, только большие волны на море, которые к вечеру 9 июня прекратились.

«В Адлере обычно нормально. Вышла посмотрела — кругом сухо. В обед пошла к морю — волна большая была, сначала не разрешили купаться, а к вечеру уже купались».

Пользователь Иван Королев также отметил, что в их регионе ливни каждый год, но при этом местные власти, по его словам, не обеспечивают работу коммуникаций должным образом.

«Ужас, у нас дожди и ливни каждый год, а сделать нормальные дополнительные каналы для излишков воды и ливнестоки не могут», — написал он.

Фото: Игорь Онучин/РИА Новости Последствия ливня в Сочи

«Оставляйте машины дома»

Пользователь под ником Сергей Сочи предупредил туристов о том, что наводнение затронуло и Магри — самый северный микрорайон Большого Сочи: «Топит еще на подъезде к Магри, дорогие отдыхающие, Оставляйте свои машины дома для более комфортного перемещения по городу и избежания неприятных ситуаций», — написал он.

«Затопило квартиру»

В результате ливня произошло подтопление многоквартирного дома в Сочи на улице Каспийской. Все квартиры на первом этаже наполнены водой. Жительница этого дома Екатерина Чигрова, которая живет этажом выше, написала в соцсетях, что и ее квартиру затопило, причем вода просочилась с жилых этажей, которые находятся еще выше. По ее описанию, потоки воды затронули весь подъезд, начиная с крыши.

«Когда я свет включила, текло из светильников, а у соседей снизу все мигало», — отметила она.

«Жадность превыше безопасности»

Пользователь Фиона Шрекова в социальной сети «ВКонтакте» подчеркнула, что последствия таких потопов усугубляются безответственной, по ее мнению, застройкой.

«От ливневок мало толку, да и проблемы не в них, а в безмозглой, варварской застройке! Нельзя строить вблизи горных рек, нельзя менять их русла с помощью бетона! Ведь даже небольшая речушка при ливневом дожде превращается в бурный поток, который сносит всё на своём пути! Нельзя бездумно вырубать деревья, ведь именно они держат склоны и спасают от селей. Прежде чем выдавать разрешения на застройку, нужны исследования и экологов, и гидрологов, и геологов! К сожалению, жадность чиновников превыше безопасности людей!» — считает женщина.

Последствия ливней в Сочи

Утром 9 июля сильный ливень обрушился на сочинский микрорайон Хоста и смыл около 10 машин. Из-за залпового дождя пострадали транспортные средства как местных жителей, так и отдыхающих. За ночь в этом районе выпало около 80 мм осадков Потребовалось эвакуировать жителей одного дома. Сильный поток воды также повредил центральную улицу. В районе остановки «Звездочка» полностью размыло асфальт. Штормовое предупреждение действует на всей территории Сочи.

Кратковременный ливень также прошел и в Адлере. Там затопило федеральную трассу. Очевидцы утверждали, что ливневая канализация не справлялась с потоком, поэтому в некоторых местах уровень воды доходил до пояса. Водители рассказывали, что движение по направлению к центру Сочи затруднено.

Фото: Игорь Онучин/РИА Новости Последствия ливня в Сочи

Перекрытие федеральной трассы и введение ЧС

В ночь с 9 на 10 июня в районе Сочи временно перекрыли участок федеральной трассы А-147, которая является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим курорт с другими регионами. В ФКУ Упрдор «Черноморье» сообщили, что решение принято в связи с сильными ливнями. На данный момент на месте подтопления работает специальная техника и группа рабочих.

10 июня в Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации в поселке Мирный. Ливни подтопили 10 улиц и переулков поселка, входящего в состав федеральной территории Сириус, в пунктах временного размещения в Сириусе и Хостинском районе Сочи находятся 240 человек.

Запрет на купание в море

В Сочи запретили купаться в море из-за рисков смерчей до 11 июля. Спасатели рекомендовали жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.

«Сегодня, 9 июля, и до конца суток 10 июля на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. На море шторм. На время действия штормового предупреждения купание на пляжах запрещено. Установлены красные флаги — в воду заходить опасно», — говорилось в сообщении.

8 июля власти Анапы ввели запрет на купание в Черном море. Причиной этого послужили шторм и сильное донное течение.

Эвакуация местных жителей

В пресс-службе МЧС Кубани сообщили, что на федеральной территории Сириус из-за сильных ливней эвакуируют жителей поселка Мирный. За час там выпало около 50 миллиметров осадков, что привело к затоплению порядка 150 придомовых территорий и домовладений, а также 13 улиц. В ведомстве уточнили, что граждан вывозят в пункты временного размещения, где уже находятся 54 человека, в том числе 15 детей.

К ликвидации последствий непогоды привлечено 146 человек и 55 единиц техники. Это сотрудники 10 пожарно-спасательного отряда, — сообщили в ведомстве.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Нарушение авиасообщения

Из-за сильных ливней в Сочи нарушено авиасообщение. За минувшие сутки 17 самолетов ушли на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров.

С 02:00 по московскому времени воздушная гавань функционирует в штатном режиме, 15 пассажирских самолетов уже приземлились, 13 из них были обслужены. Оставшиеся рейсы будут отправлены в города назначения в ближайшее время, однако сотрудники аэропорта не исключают изменения погодных условий к вечеру понедельника, 10 июля.

Власти Абхазии закрывают пляжи

В то же время Абхазия планирует закрыть все пляжи, также из-за плохих погодных условий. Об этом сообщил министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.

«В связи с погодными условиями считаю необходимым закрыть все пляжи на некоторое время. <...> Мы должны всеми возможными способами не допустить того, чтобы в течение нескольких дней люди купались в море», — подчеркнул чиновник, добавив, что эта мера необходима для безопасности жителей и гостей страны.

Власти Абхазии рекомендуют российским туристам временно не посещать Гагрский район — там из-за ливней пострадали около 800 домов. Также в стране приостановили движение поездов из-за того, что пути размыло дождями. На данный момент из районов, попавших в зону непогоды, спасено более 30 туристов.

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