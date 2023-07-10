17 самолетов не смогли сесть из-за непогоды в Сочи Непогода в Сочи вынудила 17 пассажирских самолетов уйти на запасные аэродромы

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Неблагоприятные погодные условия в Сочи привели к нарушению авиасообщения. За минувшие сутки 17 воздушных судов были вынуждены уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на представителей сочинского международного аэропорта.

За прошедшие сутки командирами 17 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

В то же время уточняется, что с 02:00 по московскому времени воздушная гавань функционирует в штатном режиме, 15 пассажирских самолетов уже приземлились, 13 из них были обслужены. Оставшиеся рейсы будут отправлены в города назначения в ближайшее время, однако сотрудники аэропорта не исключают изменения погодных условий к вечеру понедельника, 10 июля.

Представители пресс-службы также обратили внимание на проблемы с автомобильным сообщением в Адлерском районе, в связи с чем порекомендовали заранее планировать поездку к аэропорту.

Ранее сообщалось о перекрытии участка федеральной трассы А-147, которая соединяет Сочи с другими регионами. Проезд был ограничен на участке между Адлером и селом Веселое в связи с подтоплением.