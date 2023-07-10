В поселке Мирный на Кубани ввели режим ЧС

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Мэрия Сочи ввела режим чрезвычайной ситуации в поселке Мирный, сообщает пресс-служба правительства города. Ливни подтопили 10 улиц и переулков поселка, входящего в состав федеральной территории Сириус, в пунктах временного размещения в Сириусе и Хостинском районе Сочи находятся 240 человек.

В Хостинском, Адлерском районах Сочи, на ФТ Сириус вводится режим ЧС муниципального характера, — говорится в сообщении пресс-службы.

В зоне подтопления работают 50 специалистов, к работе также привлечены 150 волонтеров.

Ранее сообщалось, что на федеральной территории Сириус из-за ливней начали эвакуацию жителей поселка Мирный. Всего за час там выпало 50 миллиметров осадков, что привело к затоплению порядка 150 придомовых территорий и домовладений. В ведомстве уточнили, что граждан вывозят в пункты временного размещения, где уже находятся 54 человека, в том числе 15 детей.

Кроме того, в районе Сочи временно перекрыли участок федеральной трассы А-147, которая является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим курорт с другими регионами. Решение было принято в связи с сильными ливнями и последовавшим за ними подтоплением. Федеральный подрядчик блокировал проезд на участке дороги между Адлером и селом Веселое. Сейчас на месте подтопления работает специальная техника и группа рабочих.