Ключевой автомобильный проезд в Сочи перекрыли из-за подтоплений Участок федеральной трассы А-147 перекрыли в районе Сочи из-за подтоплений

Фото: МЧС Кубани

В районе Сочи временно перекрыли участок федеральной трассы А-147, которая является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим курорт с другими регионами. Решение было принято в связи с сильными ливнями и последовавшим за ними подтоплением, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей ФКУ Упрдор «Черноморье».

По имеющимся данным, федеральный подрядчик блокировалпроезд на участке дороги между Адлером и селом Веселое. Сейчас на месте подтопления работает специальная техника и группа рабочих.

Федеральный подрядчик перекрыл движение на участке А-147 0-8 км Адлер — Веселое с 1+500 — 2+200 километров, — рассказали в компании.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе МЧС Кубани, на федеральной территории Сириус из-за ливней начали эвакуацию жителей поселка Мирный. Всего за час там выпало 50 миллиметров осадков, что привело к затоплению порядка 150 придомовых территорий и домовладений, а также 13 улиц. В ведомстве уточнили, что граждан вывозят в пункты временного размещения, где уже находятся 54 человека, в том числе 15 детей.

В то же время на месте бедствия продолжают работать десять оперативных групп. Спасатели осуществляют откачку воды при помощи специальной техники.

Ранее уже сообщалось, что в результате сильного ливня в сочинском микрорайоне Хосту смылонесколько автомобилей. При этом в городе было объявлено штормовое предупреждение.