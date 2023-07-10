Жителей поселка Мирный Краснодарского края эвакуируют из-за потопа

Фото: Prt Scr пресс-служба МЧС России

Спасатели начали эвакуацию жителей поселка Мирный Северского района Краснодарского края из-за подтопления около 150 домов и дворов, сообщает пресс-служба МЧС России. На месте работают 10 оперативных групп местной администрации и Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

Проводится эвакуация жильцов. В ПВР размещены 54 человека, из них 15 детей, — сообщили в ведомстве.

МЧС откачивают воду с помощью специальной техники. Всего ликвидацией последствий ливней занимаются 146 человек и 55 единиц техники.

Ранее в Сочи сработали датчики «Опасное явление» из-за уровня воды в реке Хорота после прошедших ливней. Власти города включили сирены.

Мэрия Сочи призвала жителей города оставаться дома или в безопасном месте и принять все необходимые меры предосторожности. Штормовое предупреждение продолжает действовать, а синоптики прогнозируют выходы рек из берегов, ливни, град и смерчи. В результате стихии уже повреждена инфраструктура в микрорайоне Хоста.

В курортном городе работает оперативный штаб под руководством мэра Алексея Копайгородского. Штормовое предупреждение продлится до 10 июня.