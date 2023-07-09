Власти Сочи включили сирены из-за опасных отметок воды в реке Хорота

Фото: Администрация Сочи/t.me

Вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок из-за прошедших ливней. В курортном городе сработали датчики «Опасное явление». Власти включили сирены, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

На реке Хорота сработали датчики «Опасное явление», включены сирено-речевые установки для оповещения людей. Сейчас уровень воды в реке пошел на спад, однако жителям и гостям необходимо оставаться дома или в безопасном месте, принять все необходимые меры предосторожности, — рассказали в мэрии.

Сейчас вода в реке идет на спад. Однако штормовое предупреждение продолжает действовать в Сочи. Синоптики прогнозируют выход рек из берегов, ливни, град и смерчи. Стихия уже повредила инфраструктуру в микрорайоне Хоста, где все еще откачивают воду из подвалов затопленных домов.

В настоящий момент в городе-курорте работает оперативный штаб под руководством главы города Алексея Копайгородского. Штормовое предупреждение действует до 10 июля.

Ранее в Сочи запретили купание в море до 11 июля из-за риска смерчей. Спасатели порекомендовали отдыхающим и местным жителям проявить осторожность и отказаться от отдыха у воды. Опасность формирования смерчей над морем прогнозируется на участке Магри — Веселое.