Как сейчас защищен Крымский мост от провокаций ВСУ под водой и с воздуха Литовкин заявил о максимальной защите Крымского моста спустя год после теракта

Фото: vk.com/crimeabadnews/Global Look Press

8 октября исполняется ровно год с момента атаки на Крымский мост. Некоторые эксперты не исключают, что украинские спецслужбы попытаются «отметить» годовщину очередной диверсией. Насколько надежно защищена сегодня переправа, соединяющая Крым с Краснодарским краем, и можно ли вообще гарантировать безопасность подобных стратегических объектов — выяснял NEWS.ru.

Как атаковали Крымский мост 8 октября 2022 года

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел мощный взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), ЧП произошло в 06:07 со стороны Таманского полуострова. В результате подрыва взрывчатки в грузовике, проезжавшем по мосту, были повреждены два пролета автомобильной переправы в направлении Крыма, на железнодорожных путях загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

При взрыве в тот день погибли пять человек: водитель фуры, в которой был спрятан гексоген — мощнейшее взрывчатое вещество, применяющееся в военных целях, а также водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, ехавшего рядом.

Фото: vk.com/myfeo_ru/Global Look Press

Власти Украины долгое время не признавали свою причастность к теракту. В интервью канадскому телеканалу CTV президент Владимир Зеленский заявил, что, «насколько ему известно, Киев не является заказчиком». Однако в июле 2023 года глава СБУ Василий Малюк подтвердил причастность ведомства к теракту.

Руководитель ведомства признался, что в планировании теракта принимали участие двое его сотрудников, чьи имена он не раскрыл. По словам главы СБУ, замысел атаки на Крымский мост вынашивался с весны 2022 года. После рассмотрения нескольких вариантов было решено остановиться на фуре с взрывчаткой.

«Было важно, чтобы закамуфлированная взрывчатка могла проехать из пункта А в пункт Б. При этом обязательно пересечь Керченский мост», — отметил он.

Малюк также рассказал, что для подрыва машины были задействованы металлические цилиндры-сердечники, которые накачали смесью гексогена и обмотали целлофановой пленкой. Таким образом СБУ хотела скрыть содержимое груза от сканеров на таможне.

Может ли Украина повторить теракт на Крымском мосту

О том, что украинские власти готовят новую диверсию на мосту и в качестве даты могут избрать 8 октября, чтобы таким образом «отметить» годовщину первой атаки на переправу, заявлял крымский политолог Денис Батурин. По его мнению, Киев не оставит Крымский мост в покое. Об этом ранее открыто говорит сам президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

В частности, Батурин напомнил слова Зеленского о том, что Крымский мост является для Украины военной целью. По этой причине, считает политолог, велика вероятность повторного удара по объекту в ту же дату, что в прошлом году. Он признал, что «Крым в покое не оставят, Крым избран точкой приложения».

В июле 2023 года Владимир Зеленский во время выступления в США на Аспеновском форуме по безопасности заявил, что Крымский мост для его страны является целью, которая должна быть нейтрализована. Помимо моста, он назвал целью Киева полное возвращение Крыма.

Военный эксперт полковник запаса Виктор Литовкин в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что «украинский режим наверняка не оставит новых попыток атаковать Крымский мост».

Могут ли ВСУ разрушить Крымский мост полностью

Виктор Литовкин утверждает, что сейчас крымская переправа максимально надежно защищена от возможных атак вражеских сил.

«Я это видел своими глазами, видел многоуровневую защиту, выстроенную там. Однако от неожиданностей никто не застрахован. Защита Крымского моста — постоянный вызов для России, поскольку для Украины мост — бельмо на глазу. Украинцы продолжат атаки на мост, хотя в первую очередь подобные диверсии носят информационно-пропагандистский эффект», — заявил Литовкин.

Он подчеркнул, что шансов разрушить мост полностью у украинских вооруженных сил нет. По его словам, нельзя в одночасье взять и полностью обрушить всю переправу.

«Можно частично повредить, вывести из строя какой-то пролет, но полностью обрушить — конечно же, нет», — отметил он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный эксперт Алексей Леонков подтвердил NEWS.ru, что мост сегодня защищается с разных сторон и различными способами. По его словам, речь идет о целом комплексе мероприятий, направленных на безопасность переправы: это и средства ПВО, и береговая охрана, и противодействие диверсионным группам.

Оба собеседника NEWS.ru заверили, что после прошлогодней диверсии на мосту, когда взорвался грузовик, выводы были сделаны, и защита объекта усилилась в разы.

Тот факт, что за прошедший год противной стороне не удалось нанести сколько-нибудь серьезного урона мосту, несмотря на снабжение Западом новыми типами вооружений, говорит о том, что безопасность обеспечена достаточно надежно, пояснил в разговоре с NEWS.ru эксперт в сфере безопасности Григорий Сарбаев. Однако он призвал не расслабляться, поскольку «враг уже неоднократно демонстрировал свою беспринципность и коварство при использовании неповинных людей втемную» — имея в виду водителя грузовика, который погиб при взрыве на мосту 8 октября.

Можно ли на 100% защитить Крымский мост

Опрошенные NEWS.ru военные эксперты сходятся во мнении, что ни один подобный стратегический объект не может быть защищен полностью, где бы на планете он ни находился.

«Абсолютного щита и меча не бывает. При определенных обстоятельствах любую защиту можно пробить», — указал Виктор Литовкин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru С-300

Он признал, что современное вооружение позволяет реализовывать самые разные варианты диверсий. С ним солидарен военный эксперт редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Как ВСУ могут атаковать Крымский мост

Виктор Литовкин не исключил, что украинцы попробуют нанести удар по переправе с воздуха, используя имеющиеся у них в распоряжении ракеты Storm Shadow. «Эти ракеты могут управляться американцами с беспилотников. Так что это вполне серьезная угроза», — пояснил специалист.

По его словам, также есть вероятность, что противник попытается осуществить новые атаки с помощью морских беспилотных дронов. Другой вариант — по Крымскому мосту могут нанести удар ракетами «Нептун», запущенными из Одессы или Николаевской области, так как «расстояние позволяет».

Алексей Леонков в свою очередь полагает, что в ближайшее время у Украины могут появиться подводные дроны, которыми ВСУ могут попытаться атаковать опоры моста. Однако для проведения такой операции необходимы достоверные разведданные, а с их сбором у украинских вооруженных сил будут проблемы, учитывая, под каким контрразведовательным и другим контролем находится Крымский мост.

Ранее ВСУ неоднократно и безуспешно пытались атаковать опоры моста надводными беспилотными аппаратами.

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