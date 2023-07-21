«Должна быть нейтрализована»: Зеленский назвал Крымский мост целью Украины

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью Украины, которая должна быть нейтрализована. Об этом он заявил во время выступления на Аспеновском форуме по безопасности. Украинский лидер добавил, что задачей Киева является возвращение Крыма.

Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована, — сказал Зеленский.

Также он прокомментировал контрнаступление ВСУ. По словам Зеленского, оно идет медленнее, чем ожидалось, потому что стартовало позднее запланированного времени. Изначально наступательная операция армии Украины должна была начаться весной, уточнил политик. Однако в то время у ВСУ не было нужного вооружения и боеприпасов. Зеленский уверен, что это помогло России выстроить линии обороны.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого заявил о провале контрнаступления ВСУ. По его словам, оно не дало Киеву результатов. Украине не помогли ни ресурсы западных стран, ни поставки оружия. Глава государства также отметил профессионализм и мужество российских военных в зоне специальной военной операции.