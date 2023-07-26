В СБУ признались в подрыве фуры на Крымском мосту в 2022 году Глава СБУ Малюк признал ответственность спецслужбы за теракт на Крымском мосту в 2022 году

Фото: vk.com/crimeabadnews/Global Look Press

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк подтвердил причастность спецслужбы к теракту на Крымском мосту в 2022 году, говорится на видео, опубликованном украинскими каналами. В Киеве напомнили, что ФСБ России обвиняла в подрыве Главное управление разведки ГУР Минобороны Украины.

Разрушение Крымского моста — это одна из реализаций СБУ, — сказал Малюк.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября 2022 на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета, погибли три человека.

Telegram-канал Baza писал, что водитель взорвавшегося 8 октября на Крымском мосту грузовика Махир Юсубов перевозил пленку из Армавира в Симферополь по заказу компании «ТЭК-34». Он мог быть на Крымском мосту 7 октября, но остановился поспать в нескольких километрах от него.

Издание поясняет, что такой заказ шофер нашел на бирже, где клиенты ищут перевозчиков. В документах на груз говорилось о пленке весом в 21 тонну, которая была уложена на палеты. Перевозка такой продукции оценивалась в 48 тысяч рублей.