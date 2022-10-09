Стало известно о содержимом фуры, взорвавшейся на Крымском мосту Baza: водитель взорвавшейся фуры на Крымском мосту перевозил пленку

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Telegram-канал Baza пишет, что водитель взорвавшегося 8 октября на Крымском мосту грузовика Махир Юсубов перевозил пленку из Армавира в Симферополь по заказу компании «ТЭК-34». Он мог быть на Крымском мосту 7 октября, но остановился поспать в нескольких километрах от него.

Издание поясняет, что такой заказ шофер нашел на бирже, где клиенты ищут перевозчиков. В документах на груз говорилось о пленке весом в 21 тонну, которая была уложена на палеты. Перевозка такой продукции оценивалась в 48 тысяч рублей.

Отмечается, что Юсубов до этого с «ТЭК-34» не работал. Заявку он принял 6 октября, а на следующий день загрузил товар в Армавире. Предполагается, что доехать до Симферополя водитель мог за один день — и тогда он бы пересекал мост 7 октября, однако в нескольких километрах от поста на мосту Юсубов остановился, чтобы поспать. Об этом он рассказал родным, после чего выключил телефон.

Взорвавшийся грузовик был оформлен на племянника шофера, поскольку Юсубов ранее попал в ДТП с бензовозом и влез в долги. Чтобы машину не арестовали, и на ней можно было работать как раньше, мужчина переписал ее на племянника.

РБК ранее сообщил, что водитель грузовика мог не знать о запланированном теракте. Шофер получил заказ на перевозку по Сети. Он был оформлен также через интернет, водителя, возможно, использовали вслепую.