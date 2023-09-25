В Севастополе объявили воздушную тревогу и перекрыли Крымский мост Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост

В Севастополе объявлена воздушная тревога, заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram. Также стало известно, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Вниманием всем! Воздушная тревога! — написал он.

Утром 23 сентября в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Губернатор уточнил, что сбитые ракеты упали в районе причала в Сухарной балке. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Днем ранее ВСУ ударили ракетами по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один военнослужащий пропал без вести.

25 сентября Равзожаев сообщил о введении системы оповещения. По его словам, воздушная тревога будет распространяться через сирены и громкоговорители на улице, по местному телевидению и радио, а также в его личном канале. После сигнала у жителей будет от 30 до 50 минут на то, чтобы спрятаться в укрытии или подготовиться к атаке дома.

Военный корреспондент Александр Коц положительно оценил решение властей Севастополя ввести систему оповещения жителей об угрозе воздушной атаки. По его мнению, это актуально и для других регионов, которые подвергаются ударам со стороны Украины.