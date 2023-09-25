В Севастополе придумали, как оповещать жителей об угрозах обстрелов Развожаев: сигнал тревоги в Севастополе будет даваться через ТВ и сирены

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти Севастополя разработали алгоритм оповещения местных жителей об угрозах обстрелов, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, воздушная тревога будет распространяться через сирены и громкоговорители на улице, по местному телевидению и радио, а также в его личном канале. Он отметил, что СМС-оповещения с предупреждениями об угрозе приходить не будут.

Как только мы получаем от военных информацию о воздушной тревоге, я лично даю команду на запуск сигнала. У нас три вида оповещения: диспетчерская одновременно запускает сирены и громкоговорители и перехват федеральных каналов; публикуется информация в моем Telegram-канале; сигнал тревоги запускается по региональным СМИ (радио и ТВ) по команде ответственного человека от диспетчерской, — рассказал Развожаев.

Он уточнил, что после объявления воздушной тревоги у севастопольцев будет от 30 до 50 минут, чтобы спрятаться в укрытии или подготовиться к атаке дома. По словам губернатора, как только военные дадут сигнал об отмене воздушной опасности, сирена выключится, а по ТВ и радио будет объявлено об отбое тревоги. Также Развожаев заявил, что адреса временных укрытий известны в администрации города, для уточнения данных стоит обратиться туда.

22 сентября Развожаев сообщил о ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Позднее Минобороны России подтвердило эту информацию. По данным ведомства, в результате удара один военнослужащий пропал без вести. Кроме того, повреждения получило историческое здание Черноморского флота. По данным Минобороны, силы ПВО сбили пять ракет ВСУ на подлете к Севастополю.

Утром 23 сентября в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Губернатор уточнил, что сбитые ракеты упали в районе причала в Сухарной балке. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.