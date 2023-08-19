«Я всё придумал»: глава СБУ раскрыл новые детали теракта на Крымском мосту

Фото: СБУ

Василий Малюк

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что лично занимался терактом на Крымском мосту, который случился 8 октября 2022 года. Что именно он делал?

Малюк признался, что в планировании теракта принимали участие двое его сотрудников, однако их имен он раскрывать не стал. По словам главы СБУ, замысел атаки на Крымский мост вынашивался еще с весны 2022 года. После рассмотрения нескольких вариантов было решено остановиться на фуре со взрывчаткой.

«Было важно, чтобы закамуфлированная взрывчатка могла проехать из пункта А в пункт Б. При этом обязательно пересечь Керченский мост», — отметил он.

Малюк обратил внимание, что для подрыва машины были задействованы металлические цилиндры-сердечники, которые накачали смесью гексогена и обмотали целлофановой пленкой. Таким образом СБУ хотела скрыть содержимое груза от сканеров на таможне. Этими рулонами был забит целый контейнер. Их суммарный вес в тротиловом эквиваленте, по словам Малюка, соответствовал 42 российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал».

«Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей!» — подчеркнул он.

Малюк не стал раскрывать детали того, как груз был переправлен с Украины. По его информации, украинские спецслужбы сделали все самостоятельно, не прибегая к помощи иностранных партнеров. Он добавил, что многие участники этой «логистической цепочки» из числа россиян были использованы втемную, считая, что занимаются «обычной контрабандой».

Что произошло на Крымском мосту 8 октября 2022 года

Утром на Крымском мосту произошел мощный взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), ЧП произошло в 06:07 со стороны Таманского полуострова. В результате случившегося были повреждены два автомобильных пролета моста в направлении Крыма, на железнодорожных путях загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Из-за взрыва тогда погибли пять человек: водитель фуры, в которой был спрятан гексоген, а также водитель и трое пассажиров легковушки, ехавшей рядом.

Власти Украины долгое время не признавали свое участие в теракте. В интервью канадскому телеканалу CTV президент Владимир Зеленский заявил, что, «насколько ему известно», Киев «не является заказчиком». Однако в июле 2023 года Василий Малюк подтвердил причастность СБУ к теракту. В Киеве напомнили, что ФСБ России обвиняла в подрыве Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Разрушение Крымского моста — это одна из реализаций СБУ», — заявил тогда Малюк.

Что известно о втором теракте на Крымском мосту

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. По информации Национального антитеррористического комитета, в атаке принимали участие два украинских беспилотника. В результате пострадала 14-летняя девочка, которая ехала с родителями на отдых из Старого Оскола. Школьница получила закрытую черепно-мозговую травму. Спасти ее близких не удалось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают, кто стоит за терактом, а также владеют информацией о причинах атаки. По его словам, нужно говорить о том, что Киев убил молодую семью.

В Госдепартаменте США позже сообщили, что Белый дом не имеет отношения к подрыву моста. Таким образом там ответили на слова посла России Анатолия Антонова, который обвинил Вашингтон в содействии украинцам. По его мнению, США причастны к теракту на мосту.

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены отсутствием официальной реакции Запада на теракт. По его словам, партнеры Киева готовы закрывать глаза на любые его действия против РФ. Официально Украина не подтвердила свою причастность к этому теракту.

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