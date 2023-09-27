Названо главное условие отражения любой атаки ВСУ на Крымский мост Военэксперт Матвийчук: для отражения атак на Крым надо «не терять бдительность»

Фото: МО РФ

Зенитный ракетный комплекс «Оса»

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что для отражения любой атаки ВСУ на Крымский мост необходимо «не терять бдительность». Он отметил, что используемые Киевом дроны не такие современные — их можно обнаружить и уничтожить.

Морские дроны ВСУ, которыми они пытаются атаковать Крымский мост, не такие современные. Их можно обнаружить и поразить. Главное — не ослабить наблюдение, не терять бдительность. Кроме радаров за ними наблюдают оптически и визуально все наши надводные, подводные, воздушные аппараты, — добавил Матвийчук.

По его словам, морские дроны ВСУ уничтожаются из любого корабельного вооружения — от стрелкового до артиллерийского разных калибров и систем.

Скорость дронов — до 100 км/ч, но мы успеем их заметить и поразить, — подытожил Матвийчук.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил об открытии движения по левой части Крымского моста, поврежденной в результате июльского теракта. По его словам, на ее восстановление потребовалось 59 дней. Хуснуллин отметил, что строители сдали объект на день раньше запланированного срока. Он добавил, что еще предстоит восстановить второе пролетное строение, реконструкцию планируется завершить к 1 ноября.

Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотными аппаратами ночью 17 июля. В результате взрывом была повреждена автодорожная часть конструкции, погибли мужчина и женщина, направлявшиеся на отдых в Крым, их дочь получила ранения.