Как бы назвали фильм о контрнаступлении ВСУ? Что пишут военкоры 9 сентября

Фото: МО РФ

Текущая обстановка у Работино и Артемовска, украинские диверсанты в Брянской области, фильмы о контрнаступлении ВСУ, массовые задержания на Украине и музейные танки в Дании — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции на Украине. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Александр Сладков: «Диверсанты ГУР ВСУ были нейтрализованы простыми парнями из Росгвардии»

«Я про этих диверсантов позже многое расскажу. Но самое важное то, что сработала система. МО, ФСБ, Росгвардия, пограничники выступают единым фронтом. Чуть отстает МВД, думаю, при определенном толчке догонят. Местные жители из приграничных районов, несмотря на обстрелы, не собираются уезжать, люди абсолютно уверены в защите силовиков и как могут им содействуют в антидиверсионной деятельности», — отметил он.

Военкор также подчеркнул, что «губернская власть и районные администрации работают в плотной связке с военными и спецслужбами, помогая им при всех обращениях».

«Да, интересно еще и то, что матерых профессионалов ГУР ВСУ размотали в преследовании и перестрелке не большие специалисты по борьбе с подпольем и боевиками-нелегалами (в Росгвардии их очень много, крутых и опытных), а простые парни из штаба. Значит могем и мОгем!» — добавил Сладков.

«Рыбарь» призвал отечественные СМИ не высмеивать ситуацию с музейными Leopard 1 в Дании

«Любопытную статью опубликовали в Forbes, где под заголовком „Датчанам пришлось позаимствовать танки Leopard 1 из трех музеев для обучения украинских экипажей“ рассказали об использовании старой бронетехники, уже давно выведенной из боевого состава. Информацию о „рухляди, на которой проходит обучение, и острой нехватке танков первого поколения на Западе“ моментально подхватили отечественные каналы и СМИ, говоря об имеющихся проблемах за рубежом. Конечно, проблемы есть, это объяснимо с учетом потерь в живой силе и технике. Только вот мы не раз говорили, что победные реляции еще до окончания боевых действий — не самая лучшая практика», — подчеркнул источник.

Авторы канала обратили внимание, что «в данном случае аренда музейных экспонатов является вполне логичной мерой для ускорения подготовки танкистов в условиях дефицита Leopard 1».

«Аналогично делали американцы, забирая из музеев национальной гвардии США даже старые орудия полевой артиллерии М119, которые хранились там десятки лет. Нехватка стандартной артподдежки пехоты заставила Запад вытащить из запасов старые образцы вооружения, которые сейчас используют ВСУ. Так же и здесь: несмотря на то, что они устарели и их состояние остается под большим вопросом, но обучать на них экипажи можно, что и делают датчане. К тому же нельзя забывать, что и наше командование сняло с хранения даже танки Т-55, которые оказались неплохим средством поражения сродни с самоходными пушками», — говорится в сообщении.

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Андрей Медведев и «Старше Эдды» предложили снять фильм про события на Украине

«Если когда-нибудь Голливуд будет снимать кино про войну на Украине, то дарю им название для молодежного хоррора: „Застрявшие в предполье“. Лучшее названия для характеристики летней кампании ВСУ», — пишет «Старше Эдды».

Журналист Медведев предложил снять фильмы про «сломавшееся украинское наступление».

«Еще можно снять фильмы про сломавшееся украинское наступление. „Я знаю, что вы не сделали прошлым летом“, „Я знаю, что вы не сделаете следующим летом“. А также фильм „И у кустов есть глаза“, о том, как защитники Украины не могут преодолеть заросли злобного борщевика-мутанта. Впрочем, зачем им кино? Украинские реалии помощнее фильмов Уэса Крейвена будут. Даже ему не пришло бы в голову снимать кино про то, как в армию загребают инвалидов и умственно отсталых», — добавил он.

«Военкоры Русской Весны»: «На Украине начинаются массовые облавы»

«Военная служба правопорядка и МВД перекроют целые районы, будут массово останавливать людей и транспорт. Начинается все сегодня с Киева и области и продлится до 16 сентября. Будут перекрывать целые районы. Проверять будут как военных, так и гражданских. Цель таких мероприятий — выявление дезертиров и незарегистрированного оружия или боеприпасов», — сказано в сообщении.

По информации источника, после Киева подобные проверки начнутся по всей Украине.

«Ходить нужно с документами и не носить с собой оружие и боеприпасы. Также проверки будут проводить по месту жительства, но в этом случае проверяющие понимают, что будут действовать с определенными нарушениями, поэтому зайдут куда пустят», — добавил источник.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Котенок рассказал о текущей обстановке у Работино и Артемовска (Бахмут)

«Запорожское направление. В районе Пятихаток сохраняется стабильная ситуация. Противник не предпринимает серьезных попыток прорыва. В районе Работино большая часть самого поселка остается в серой зоне, занять поселок противник не может. К востоку от Работино — бои в направлении высот между Работино и Вербовым, а также в направлении Вербового. Вербовое — под контролем ВС РФ. Прорвать фронт противник здесь также не может», — написал военкор, ссылаясь на данные от эксперта Бориса Рожина.

Сообщается, что под Артемовском ВСУ продолжают интенсивные атаки на Клещеевку.

«На вечер контролировал южную часть поселка и продолжал попытки вытеснить ВС РФ из Клещеевки. ВС РФ контратакуют. Идут бои в районе Андреевки (часть села в серой зоне) и Курдюмовки (под контролем ВС РФ). Противник к исходу летнего наступления пытается взять хотя бы один поселок в районе Артемовска. К северу от города ситуация под контролем ВС РФ. Продолжается улучшение российских позиций в районе Берховского водохранилища», — добавил источник.

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