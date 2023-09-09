«Нечем гордиться»: Украина оказалась разочарована декларацией G20 МИД Украины: «Большой двадцатке» не стоит гордиться итоговой декларацией

Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Большой двадцатке» нечем гордиться, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя итоговую декларацию стран по ситуации в стране. Вместе с тем он выразил благодарность партнерам, которые пытались включить в документ «сильные формулировки». Дипломат также призвал не забывать о ключевом принципе — «ничего об Украине без Украины».

Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки. В то же время <...> «Группе двадцати» нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию, — написал Николенко.

Британская газета Financial Times в то же время назвала декларацию G20 ударом для западных стран. Издание отметило, что Запад отчаянно пытался убедить страны — участницы «двадцатки» в необходимости осудить РФ и поддержать Украину, однако потерпел неудачу.

Это заявление, выработанное в ходе многонедельных переговоров между дипломатами, стало ударом для западных стран, которые в течение последнего года пытались убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину, — говорится в публикации.

Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявила, что саммит в Индии стал одним из самых сложных для организации. В том числе из-за разногласий по Украине и вопросов относительно изменения климата, уточнила она.